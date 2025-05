Von den Eispiraten über den FSV Zwickau bis zum EHV Aue: Die Region glaubt an den Klassenerhalt des BSV Sachsen Zwickau

Am Samstag entscheidet sich, ob die Handballerinnen aus Westsachsen endgültig für ein weiteres Jahr in der 1. Bundesliga planen können. Zwei Tage zuvor zeigt sich die breite Unterstützung für den Verein.

Es ist nur ein statistischer Fakt am Rande: Nimmt man es genau, dann könnten die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau trotz des Herzschlagfinales um den Klassenerhalt im deutschen Oberhaus so früh wie noch nie ihren Verbleib in der 1. Liga feiern. Auch wenn der am Samstag, 17 Uhr erst in Spiel 3 der finalen Abstiegsrunde gegen...