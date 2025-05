Von den Helden bis zu den Helfern: Das war das große Floorball Final Four in Zwickau

Die Stadthalle hat sich als Hotspot von ganz Floorball-Deutschland erwiesen. Pokalverteidiger Chemnitz schied bei den Männern im Halbfinale aus. Dafür sprang ein anderes sächsisches Team in die Bresche.

Der Stress des Wochenendes stand Paul Morgenroth vom UV Zwigge am Sonntagabend noch ins Gesicht geschrieben. Zufrieden war der Hauptorganisator des Floorball Final Four in der Stadthalle Zwickau trotzdem. Denn die zweitägige Veranstaltung erwies sich als voller Erfolg. „Spätestens am Samstag nach dem ersten Spiel war klar, das hier alles glatt...