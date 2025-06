Von der Torte über die Sahne bis zur Kirsche: Die perfekte Abschiedsgeschichte von BSV-Kapitänin Simona Madjovska

Nach sechs Jahren bei den Zwickauer Handballerinnen will sich die 31-Jährige aufs Privatleben konzentrieren. Der Start in die Sportlerrente passierte in den vergangenen Tagen erst einmal auf Krücken.

Solch einen, gleich dreifachen Abschied von der Handballbühne hätte sich Simona Madjovska in ihren kühnsten Träumen nie ausgemalt. Das sagt die 31-Jährige so oder so ähnlich mehrfach im Gespräch mit „Freie Presse“, das das letzte in ihrer aktiven Karriere sein soll. Wenn ihre Teamkameradinnen des BSV Sachsen Zwickau nächste Woche in... Solch einen, gleich dreifachen Abschied von der Handballbühne hätte sich Simona Madjovska in ihren kühnsten Träumen nie ausgemalt. Das sagt die 31-Jährige so oder so ähnlich mehrfach im Gespräch mit „Freie Presse“, das das letzte in ihrer aktiven Karriere sein soll. Wenn ihre Teamkameradinnen des BSV Sachsen Zwickau nächste Woche in...