Von Ebersbrunn/Wilkau-Haßlau bis zum SV Planitz: Das sind die Fußball-Kreispokalsieger der Jugend

Die Endspiele des Nachwuchses hatten es in sich. Eins wurde vom Punkt entschieden, zwei in der Nachspielzeit. „Freie Presse“ zeigt hier die Siegerfotos vom großen Pokal-Wochenende in Glauchau.

Die Hoffnung auf einen Sieg für den heimischen VfB Empor Glauchau währte am Sonntag im Kreispokalfinale der A-Junioren-Fußballer nur eine gute halbe Stunde. Zwar brachte Fynn Assmann die in dieser Saison in einer Spielgemeinschaft (SpG) mit dem FSV Dennheritz antretenden Glauchauer nach zwei Minuten in Führung. Die SpG Ebersbrunner SV/SV... Die Hoffnung auf einen Sieg für den heimischen VfB Empor Glauchau währte am Sonntag im Kreispokalfinale der A-Junioren-Fußballer nur eine gute halbe Stunde. Zwar brachte Fynn Assmann die in dieser Saison in einer Spielgemeinschaft (SpG) mit dem FSV Dennheritz antretenden Glauchauer nach zwei Minuten in Führung. Die SpG Ebersbrunner SV/SV...