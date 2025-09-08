Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Von Favoritensturz bis Absagenfrust: Worüber nach der ersten Runde im Fußball-Kreispokal Zwickau gesprochen wird

Eric Brückner (links) erzielte beim 4:1-Sieg des ESV Lok Zwickau II beim Außenseiter Wildenfels die 1:0-Führung für die Gäste.
Eric Brückner (links) erzielte beim 4:1-Sieg des ESV Lok Zwickau II beim Außenseiter Wildenfels die 1:0-Führung für die Gäste. Bild: Ralf Wendland
Eric Brückner (links) erzielte beim 4:1-Sieg des ESV Lok Zwickau II beim Außenseiter Wildenfels die 1:0-Führung für die Gäste.
Eric Brückner (links) erzielte beim 4:1-Sieg des ESV Lok Zwickau II beim Außenseiter Wildenfels die 1:0-Führung für die Gäste. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Von Favoritensturz bis Absagenfrust: Worüber nach der ersten Runde im Fußball-Kreispokal Zwickau gesprochen wird
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wüstenbrander SV hat mit dem SV Planitz einen Westsachsenligisten aus dem Rennen geworfen. Dabei fiel das Siegtor erst in der Nachspielzeit. Spannend war es auch zwischen Werdau und Wilkau-Haßlau.

Mit 73 Toren in 15 Spielen haben die Zuschauer auf den Fußballplätzen des Landkreises am Sonntag eine Menge geboten bekommen. Was darüber hinaus in der Hauptrunde des Marx-Städter-Kreispokals aufgefallen ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
01.09.2025
4 min.
Irre Nachspielzeit in der Fußball-Westsachsenliga: Waldenburger Sonntagsschuss kontert späten Ausgleich von Crossen
Oliver Bahr (Mitte) hatte die Crossener Hintermannschaft schon in der ersten Hälfte mehrfach beschäftigt. Später brachte er Waldenburg beim 2:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung.
Zwei von drei Toren sind in dem Spiel erst nach den regulären 90 Minuten gefallen. Während die Gastgeber jubelten, war beim unterlegenen Vizemeister die Enttäuschung groß.
Monty Gräßler
22.08.2025
2 min.
Auslosung im Fußball-Kreisverband Zwickau: Das sind die Paarungen der ersten Pokalrunde
Wer sich in dieser Saison die Trophäe im Fußball-Kreispokal Zwickau holt, ist noch offen. Die erste Hauptrunde wurde am Freitagabend aber schon mal ausgelost.
Titelverteidiger Glauchau-Niederlungwitz hat in zwei Wochen eine vermeintlich leichte Aufgabe. Dagegen müssen der TSV Crossen, der Ebersbrunner SV und die SG Schönfels bei Liga-Rivalen ran.
Monty Gräßler
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
Mehr Artikel