Von Favoritensturz bis Absagenfrust: Worüber nach der ersten Runde im Fußball-Kreispokal Zwickau gesprochen wird

Zwickau
Der Wüstenbrander SV hat mit dem SV Planitz einen Westsachsenligisten aus dem Rennen geworfen. Dabei fiel das Siegtor erst in der Nachspielzeit. Spannend war es auch zwischen Werdau und Wilkau-Haßlau.
Mit 73 Toren in 15 Spielen haben die Zuschauer auf den Fußballplätzen des Landkreises am Sonntag eine Menge geboten bekommen. Was darüber hinaus in der Hauptrunde des Marx-Städter-Kreispokals aufgefallen ist.
