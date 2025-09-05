Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Glauchau über Mülsen bis zum FSV Zwickau: Diese sieben Teams aus Westsachsen wollen in die 3. Pokalrunde einziehen

Die Mannschaften des Meeraner SV (René Horvath/links) und des FSV Zwickau (Nick Breitenbücher/rechts) sind am Wochenende zwei von sieben westsächsischen Teams, die im Pokal auflaufen. Im Gegensatz zum Testspiel vom 6. August treffen der MSV und der FSV aber nicht direkt aufeinander.
Die Mannschaften des Meeraner SV (René Horvath/links) und des FSV Zwickau (Nick Breitenbücher/rechts) sind am Wochenende zwei von sieben westsächsischen Teams, die im Pokal auflaufen. Im Gegensatz zum Testspiel vom 6. August treffen der MSV und der FSV aber nicht direkt aufeinander. Bild: Andreas Kretschel
Die Mannschaften des Meeraner SV (René Horvath/links) und des FSV Zwickau (Nick Breitenbücher/rechts) sind am Wochenende zwei von sieben westsächsischen Teams, die im Pokal auflaufen. Im Gegensatz zum Testspiel vom 6. August treffen der MSV und der FSV aber nicht direkt aufeinander.
Die Mannschaften des Meeraner SV (René Horvath/links) und des FSV Zwickau (Nick Breitenbücher/rechts) sind am Wochenende zwei von sieben westsächsischen Teams, die im Pokal auflaufen. Im Gegensatz zum Testspiel vom 6. August treffen der MSV und der FSV aber nicht direkt aufeinander. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Von Glauchau über Mülsen bis zum FSV Zwickau: Diese sieben Teams aus Westsachsen wollen in die 3. Pokalrunde einziehen
Von Torsten Ewers, Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach vielen Freilosen zum Start sind an diesem Wochenende über ein halbes Dutzend Fußballmannschaften aus der Region im Sachsenpokal gefordert. „Freie Presse“ hat sich bei den Klubs nach ihren Zielen umgehört.

Der Fußball-Sachsenpokal nimmt aus westsächsischer Sicht in der zweiten Runde ordentlich Fahrt auf. Waren zum Auftakt lediglich der SV Lok Glauchau-Niederlungwitz (0:10-Niederlage gegen den VFC Plauen) und Blau-Gelb Mülsen (9:8-Sieg nach Elfmeterschießen beim TSV Ifa Chemnitz) gefragt, sind nun sieben Teams aus der Region im Einsatz. Heimrecht...
