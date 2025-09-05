Von Glauchau über Mülsen bis zum FSV Zwickau: Diese sieben Teams aus Westsachsen wollen in die 3. Pokalrunde einziehen

Zwickau
Nach vielen Freilosen zum Start sind an diesem Wochenende über ein halbes Dutzend Fußballmannschaften aus der Region im Sachsenpokal gefordert. „Freie Presse“ hat sich bei den Klubs nach ihren Zielen umgehört.
Der Fußball-Sachsenpokal nimmt aus westsächsischer Sicht in der zweiten Runde ordentlich Fahrt auf. Waren zum Auftakt lediglich der SV Lok Glauchau-Niederlungwitz (0:10-Niederlage gegen den VFC Plauen) und Blau-Gelb Mülsen (9:8-Sieg nach Elfmeterschießen beim TSV Ifa Chemnitz) gefragt, sind nun sieben Teams aus der Region im Einsatz. Heimrecht...
