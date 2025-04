Von New York bis Sydney: Dieser Zwickauer meisterte Marathonläufe auf der ganzen Welt

Karl-Jürgen Riedel ist in 40 Jahren etwa 65.000 Kilometer gelaufen. Er startete in fast 60 Ländern und erzählt anlässlich seines 80. Geburtstages, an welche Rennen er sich besonders gern erinnert.

Der 80. Geburtstag an diesem Donnerstag ist für den begeisterten Zwickauer Ausdauerläufer Karl-Jürgen Riedel kein Grund, ans Aufhören zu denken. „Am 13. April werde ich voraussichtlich beim 69. Werdauer Waldlauf dabei sein. In diesem Jahr habe ich vor, meist kleinere Läufe zu absolvieren“, sagt der Mann, der drei- bis viermal in der Woche... Der 80. Geburtstag an diesem Donnerstag ist für den begeisterten Zwickauer Ausdauerläufer Karl-Jürgen Riedel kein Grund, ans Aufhören zu denken. „Am 13. April werde ich voraussichtlich beim 69. Werdauer Waldlauf dabei sein. In diesem Jahr habe ich vor, meist kleinere Läufe zu absolvieren“, sagt der Mann, der drei- bis viermal in der Woche...