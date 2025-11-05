Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vor 50 Jahren bebte die Halde: Als die BSG Sachsenring Zwickau gegen AC Florenz ins Europapokal-Viertelfinale einzog

Auf diesem Archivbild, das die Zwickauer Mannschaft (in weiß) kurz vor dem Anpfiff zeigt, kann man die Zuschauermassen zumindest erahnen.
Auf diesem Archivbild, das die Zwickauer Mannschaft (in weiß) kurz vor dem Anpfiff zeigt, kann man die Zuschauermassen zumindest erahnen. Bild: Frank Kruczynski
Zwickau
Vor 50 Jahren bebte die Halde: Als die BSG Sachsenring Zwickau gegen AC Florenz ins Europapokal-Viertelfinale einzog
Von Reiner Thümmler, Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

38.000 Zuschauer hatten eines der größten Kapitel der Zwickauer Fußballgeschichte verfolgt. An welche Details sich der damalige Libero erinnert und wie außergewöhnlich das Jubiläum gefeiert wird.

Der FSV Zwickau beweist Liebe zum Detail: Wenn am Mittwochabend die Europacup-Helden der einstigen BSG Sachsenring auf den Tag genau 50 Jahre nach dem erfolgreichen Achtelfinal-Rückspiel gegen den AC Florenz zum Legendenabend eingeladen sind, kommt nicht irgendwas auf den Tisch. Nachdem zuletzt die Speisekarte des Mannschaftsessens vor dem...
