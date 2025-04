Vor dem Nachholderby: Lichtensteiner Trainer sieht den Druck eher bei Blau-Gelb Mülsen

In der Fußball-Sachsenklasse wird am Ostermontag die Tabelle begradigt. Die Fortschritt-Elf will ihren Schwung mitnehmen. Doch sie ist nicht nur durch das Hinspielresultat gewarnt.

Die Sachsenklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein holen am Ostermontag ihre Partie vom ersten Rückrundenspieltag nach. Die Verlegung könnte eine gute Idee gewesen sein, denn mittlerweile ist Lichtenstein richtig gut in Form und geht als Favorit ins Spiel gegen Blau-Gelb Mülsen, das ursprünglich Ende Februar im Spielplan stand. Mit 30...