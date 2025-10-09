Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vor dem Spiel bei Spitzenreiter HC Elbflorenz II: Der HC Glauchau/Meerane und die Frage(n) nach dem Selbstvertrauen

Wie schnell findet der HC Glauchau/Meerane nach der Niederlage in Staßfurt sein Selbstvertrauen zurück?
Wie schnell findet der HC Glauchau/Meerane nach der Niederlage in Staßfurt sein Selbstvertrauen zurück? Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Wie schnell findet der HC Glauchau/Meerane nach der Niederlage in Staßfurt sein Selbstvertrauen zurück?
Wie schnell findet der HC Glauchau/Meerane nach der Niederlage in Staßfurt sein Selbstvertrauen zurück? Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Glauchau
Vor dem Spiel bei Spitzenreiter HC Elbflorenz II: Der HC Glauchau/Meerane und die Frage(n) nach dem Selbstvertrauen
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu ungewohnter Zeit sind die Westsachsen in der Handball-Regionalliga am Samstag in Dresden gefordert. Worauf das Trainerteam setzt.

Den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane erwartet am Samstag beim HC Elbflorenz II in Dresden eine schwere Aufgabe. Immerhin ist der Gegner Tabellenführer und stellt die einzige Mannschaft der Liga, die nach fünf Spieltagen noch ohne Verlustpunkt ist. Dass die Dresdner da wohl vor Selbstvertrauen strotzen, sollte klar sein. Doch wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
02.10.2025
1 min.
HC Glauchau/Meerane: Warum Christian Döhler nicht mit nach Staßfurt fährt
In der Handball-Regionalliga spielt der HC Glauchau/Meerane am Samstag in Staßfurt.
In der Handball-Regionalliga wartet auf das HC-Team ein schweres Auswärtsspiel. Im Kader gibt es gegenüber dem Sieg gegen Bad Blankenburg eine Änderung.
Holger Frenzel
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
05.10.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: Wieso für den HC Glauchau/Meerane trotz der hohen Niederlage beim HV Staßfurt mehr möglich gewesen wäre
Jonas Schürer – hier beim Testspiel gegen Aue am Ball – war mit sechs Treffern bester HC-Werfer gegen Staßfurt.
Die Westsachsen haben auswärts mit 28:35 verloren. Welche Phase dabei spielentscheidend war – und warum das Problem eher auf mentaler Ebene lag.
Torsten Ewers
Mehr Artikel