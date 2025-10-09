Vor dem Spiel bei Spitzenreiter HC Elbflorenz II: Der HC Glauchau/Meerane und die Frage(n) nach dem Selbstvertrauen

Zu ungewohnter Zeit sind die Westsachsen in der Handball-Regionalliga am Samstag in Dresden gefordert. Worauf das Trainerteam setzt.

Den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane erwartet am Samstag beim HC Elbflorenz II in Dresden eine schwere Aufgabe. Immerhin ist der Gegner Tabellenführer und stellt die einzige Mannschaft der Liga, die nach fünf Spieltagen noch ohne Verlustpunkt ist. Dass die Dresdner da wohl vor Selbstvertrauen strotzen, sollte klar sein. Doch wie...