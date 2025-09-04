Vorfreude beim ETC Crimmitschau: Volles Starterfeld beim Tennis-Traditionsturnier

Zur 65. Auflage werden 24 Aktive aus fünf Bundesländern erwartet. Auch Zuschauer sind auf der Anlage an der Mannichswalder Straße gerne gesehen.

Der Tennis-Abteilung des ETC Crimmitschau steht an diesem Wochenende ein Saisonhöhepunkt bevor. Der Verein richtet sein mittlerweile 65. Pokalturnier für Männer aus. „Wir freuen uns, dass alle 24 Startplätze belegt sind. Am Mittwoch lagen wir noch bei 17 Anmeldungen“, erklärte Dieter Floß, der gemeinsam mit Christopher Wilde den Hut für...