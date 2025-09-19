Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der FSV Zwickau schickt seine Regionalliga-Mannschaft am Dienstagabend zum Benefizspiel nach Planitz.
Der FSV Zwickau schickt seine Regionalliga-Mannschaft am Dienstagabend zum Benefizspiel nach Planitz.
Zwickau
Vorfreude beim SV Planitz: Der FSV Zwickau kommt zum Benefizspiel
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Regionalligist läuft am Dienstagabend auf dem Sportplatz am Wasserturm auf. Der Erlös soll den Platzherren bei der Finanzierung eines wichtigen Projekts für die Zukunft helfen.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die Westsachsenliga-Fußballer des SV Planitz sind am Dienstag, 18 Uhr auf dem Sportplatz am Wasserturm Gastgeber für ein Freundschaftsspiel gegen Regionalligist FSV Zwickau. „Das Spiel war eigentlich für den Sommer schon einmal vorgesehen“, erklärt FSV-Sportdirektor Robin Lenk. Jetzt passt es für den FSV...
