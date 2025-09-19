Vorfreude beim SV Planitz: Der FSV Zwickau kommt zum Benefizspiel

Der Fußball-Regionalligist läuft am Dienstagabend auf dem Sportplatz am Wasserturm auf. Der Erlös soll den Platzherren bei der Finanzierung eines wichtigen Projekts für die Zukunft helfen.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die Westsachsenliga-Fußballer des SV Planitz sind am Dienstag, 18 Uhr auf dem Sportplatz am Wasserturm Gastgeber für ein Freundschaftsspiel gegen Regionalligist FSV Zwickau. „Das Spiel war eigentlich für den Sommer schon einmal vorgesehen“, erklärt FSV-Sportdirektor Robin Lenk. Jetzt passt es für den FSV... Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die Westsachsenliga-Fußballer des SV Planitz sind am Dienstag, 18 Uhr auf dem Sportplatz am Wasserturm Gastgeber für ein Freundschaftsspiel gegen Regionalligist FSV Zwickau. „Das Spiel war eigentlich für den Sommer schon einmal vorgesehen“, erklärt FSV-Sportdirektor Robin Lenk. Jetzt passt es für den FSV...