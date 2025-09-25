Vorm Spitzenspiel der Futsal-Bundesliga in Hohenstein-Ernstthal: Wer fehlen wird und wer im Training geschont wurde

Hohenstein-Ernstthal
Die Mannschaft von HOT 05 Futsal ist am Samstag Gastgeber für den amtierenden Meister TSV Weilimdorf. Bei der taktischen Ausrichtung ließ sich der Trainer der Westsachsen nicht in die Karten schauen.
Nachdem die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthal zuletzt beim Halbfinalgegner der Vorsaison ran mussten und in Regensburg ein 1:1 erspielten, kommt nach der kurzen Länderspielpause nun der amtierende deutsche Meister TSV Weilimdorf nach Westsachsen. Die Rand-Stuttgarter sind auch in diesem Jahr der Titelfavorit. „Individuell sind sie am besten...
