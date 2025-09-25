Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vorm Spitzenspiel der Futsal-Bundesliga in Hohenstein-Ernstthal: Wer fehlen wird und wer im Training geschont wurde

Auf die Defensive von HOT 05 Futsal wird am Samstag gegen Weilimdorf viel Arbeit zukommen.
Auf die Defensive von HOT 05 Futsal wird am Samstag gegen Weilimdorf viel Arbeit zukommen. Bild: Markus Pfeifer
Auf die Defensive von HOT 05 Futsal wird am Samstag gegen Weilimdorf viel Arbeit zukommen.
Auf die Defensive von HOT 05 Futsal wird am Samstag gegen Weilimdorf viel Arbeit zukommen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Vorm Spitzenspiel der Futsal-Bundesliga in Hohenstein-Ernstthal: Wer fehlen wird und wer im Training geschont wurde
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannschaft von HOT 05 Futsal ist am Samstag Gastgeber für den amtierenden Meister TSV Weilimdorf. Bei der taktischen Ausrichtung ließ sich der Trainer der Westsachsen nicht in die Karten schauen.

Nachdem die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthal zuletzt beim Halbfinalgegner der Vorsaison ran mussten und in Regensburg ein 1:1 erspielten, kommt nach der kurzen Länderspielpause nun der amtierende deutsche Meister TSV Weilimdorf nach Westsachsen. Die Rand-Stuttgarter sind auch in diesem Jahr der Titelfavorit. „Individuell sind sie am besten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
3 min.
Heimauftakt weckt für HOT-Kicker schöne Erinnerungen
Das HOT-Team: hinten v. links.: Teammanager Marco Oehmichen, Gian Carlo Sammut, Oleksandr Sorokin, Dominik Naujoks, Taras Onufrak, Behilyn Castillo, Mediabeauftragte Alina Löhr; Mitte v. li.: Betreuer Sven Butter, Physiotherapeutin Heike Storch, Andrii Remenets, Benjamin Holland, Ben Dittmar, Collin Sammut, Physiotherapeutin Peggy Roth, Assistenztrainer Vitali Chaplygin. vorn v. li.: Ermin Kojic, Maksym Pochebut, Dmytro Sorokin, Dmytro Lytvynenko, Dini Abdelmoghit, Gabriel Kerpen, Kim Herterich.
HOT 05 Futsal startet am Sonnabend mit einigen personellen Veränderungen in seine fünfte Bundesligasaison. Die Spieler kommen aus verschiedenen Ecken der Welt.
Markus Pfeifer
14.09.2025
2 min.
Futsal-Bundesliga: Was der Coach von HOT 05 zum Unentschieden gegen Regensburg sagt
In Regensburg wurde es beim Spiel gegen HOT 05 auch hitzig.
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal lag lange Zeit auf Siegkurs. In der Schlussphase kostete ein Platzverweis Kraft.
Markus Pfeifer
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel