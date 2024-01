Waldenburgerinnen siegen beim Debüt

Bei der 12. Auflage des Volksbank-Hallenfußball-Cups des SV Waldenburg hat am Wochenende erstmals ein Frauenturnier auf dem Programm gestanden. In dem sechsköpfigen Teilnehmerfeld setzten sich im Modus jeder-gegen-jeden die Gastgeberinnen durch. Vier ihrer fünf Partien konnten sie gewinnen und belegten mit zwölf Punkten in der...