Warum der Heimspieltag für die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau etwas ganz Besonderes ist

Werdau
Am Sonntag richten die Westsachsen einen Spieltag in der Landesliga aus. Das nächste Highlight lässt danach nicht lange auf sich warten.
Vergangene Saison gelang den Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau mit Platz drei in der Gesamtwertung nach längerer Pause ein solider Wiedereinstieg in die Landesliga. An diese gute Form möchte das Team auch in diesem Jahr anknüpfen: Nach einer zufriedenstellenden Hinrunde in Dresden rangieren die Westsachen derzeit auf Tabellenplatz vier....
