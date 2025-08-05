Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Sonntag findet auf dem Gelände von Rot-Weiß Werdau erstmalig ein professioneller Wettkampf im Bogenschießen statt.
Am Sonntag findet auf dem Gelände von Rot-Weiß Werdau erstmalig ein professioneller Wettkampf im Bogenschießen statt.
Werdau
Warum der Heimspieltag für die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau etwas ganz Besonderes ist
Von Lukas Strechel
Am Sonntag richten die Westsachsen einen Spieltag in der Landesliga aus. Das nächste Highlight lässt danach nicht lange auf sich warten.

Vergangene Saison gelang den Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau mit Platz drei in der Gesamtwertung nach längerer Pause ein solider Wiedereinstieg in die Landesliga. An diese gute Form möchte das Team auch in diesem Jahr anknüpfen: Nach einer zufriedenstellenden Hinrunde in Dresden rangieren die Westsachen derzeit auf Tabellenplatz vier....
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
1 min.
Von Hamburg zu RB: Aaron Hirst wird neuer Center der Zwickauer Rollstuhlbasketballer
Bald wird Aaron Hirst im RB-Trikot in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga aktiv sein.
Vom Absteiger aus der Hansestadt kommt Aaron Hirst nach Westsachsen. Bei seinem neuen Verein hat man damit die Personalplanungen abgeschlossen.
Lukas Strechel
05.08.2025
3 min.
Warum ein Eisschnellläufer künftig für den HC Pleißental Handball spielt
Die kommende Saison wird für die Handballer aus Werdau eine echte Bewährungsprobe.
Die Westsachsen haben sich einen ehemaligen Leistungssportler in den Kader geholt. Doch zunächst muss er noch aussetzen. Das erste Punktspiel in der Regionsoberliga wird nicht nur deshalb schwer.
Lukas Strechel
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
