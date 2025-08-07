Warum der Meeraner SV im Testspiel für die Niederlage des FSV Zwickau in Eilenburg „büßen“ musste – und sich trotzdem freute

Zwickau
Die Schwäne gewannen am Mittwochabend deutlich 13:0 beim drei Klassen tiefer spielende Team. FSV-Coach Rico Schmitt erklärte die besonderen Umstände – und bei den Gastgebern lächelten selbst die Torhüter.
Das war deutlich: Mit 13:0 (6:0) setzte sich Fußball-Regionalligist FSV Zwickau am Mittwochabend bei der Landesklasse-Mannschaft des Meeraner SV (7. Liga) durch. Gingen die Schwäne in den ersten fünf Minuten noch recht großzügig mit ihren Chancen um, platzte nach dem 1:0 in der achten Minute durch Nick Breitenbücher der Knoten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.