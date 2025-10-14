Warum die Boxer des KSSV Zwickau spontan 30 Olaf-Schubert-Doubles suchen

Das Team um Vereinschef Frank Hillmer hat für ein Radio-Gewinnspiel am Dienstag eine ungewöhnliche Tagesaufgabe zu erfüllen. Um was es dabei genau geht und was am Ende herausspringen könnte.

Der KSSV Zwickau steht am heutigen Dienstag vor einer nicht alltäglichen Herausforderung: „Wir suchen 30 Leute, die 15 Uhr mit einem Pullunder im Olaf-Schubert-Style und Gitarre bei uns im Boxgym (Äußere Dresdner Straße 8/d. R.) erscheinen und gemeinsam das Lied ,Sing mei Sachse sing' zum Besten geben", erklärt Vereinschef Frank...