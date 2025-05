Warum die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane doch noch etwas zittern mussten – zumindest in der Theorie

Die Westsächsinnen haben sich am Sonntag am letzten Oberliga-Spieltag mit 3:1 gegen den Cöthener HC durchgesetzt. Nun geht es erstmal in eine wohlverdiente Pause.

Ein Kampf um die goldene Ananas? Von wegen! Als sich am Sonntag die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane und des Cöthener HC im letzten Oberliga-Saisonspiel auf dem Walter-Kosch-Platz gegenüberstanden, ging es mit Platz vier in der Tabelle zwar nicht mehr um einen Podestplatz. Dafür aber um den sicheren Klassenerhalt. Denn in der...