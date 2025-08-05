Warum ein Eisschnellläufer künftig für den HC Pleißental Handball spielt

Werdau
Die Westsachsen haben sich einen ehemaligen Leistungssportler in den Kader geholt. Doch zunächst muss er noch aussetzen. Das erste Punktspiel in der Regionsoberliga wird nicht nur deshalb schwer.
Eigentlich ist Magnus Mittag auf dem Eis unterwegs. Und das richtig schnell. Bei den Junioren A wurde er über 500 Meter vor ein paar Jahren sogar Deutscher Meister. Doch seine Karriere als Leistungssportler ist nun am Ende. Denn nur schwer lasse sich die mit einem Studium vereinbaren, das Mittag jetzt allerdings beginnen will. Ohne Sport geht es...
