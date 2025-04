Warum es beim großen Box-Event des KSSV Zwickau neben Veilchen auch Rosen gab

Bei der Doppelveranstaltung im Sportforum Crossen kamen 31 Kämpfe zur Austragung. Für die Starter des ausrichtenden Vereins fiel die Bilanz unterschiedlich aus. Einige überzeugten, andere enttäuschten.

Mehr als 200 Besucher haben am Samstag die beiden Boxturniere des KSSV Zwickau in der Crossener Sporthalle verfolgt. Am Nachmittag ging es bei der Südwestsachsen-Meisterschaft zunächst um die Qualifikation für die am kommenden Wochenende in Klingenthal angesetzten Landesmeisterschaften. In den 22 Kämpfen gab es aufgrund des Quali-Charakters...