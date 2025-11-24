Warum Radrennfahrer im Winter gern das Sommerbad in Waldenburg aufsuchen

Glauchau
Trotz eisiger Temperaturen und einem zugefrorenen Becken war das Freibad am Sonntag sehr gut besucht. Der SV Remse lud zu einer Crossveranstaltung ein – an einem ungewöhnlichen Ort?
Yannick Runst gebührt ein Großteil der Ehre. Dank seiner Initiative ist das Sommerbad in Waldenburg am Sonntag trotz Minustemperaturen gut besucht gewesen. Auf dem Parkplatz waren sogar Kennzeichen aus Nürnberg und Berlin zu sehen. Für einen Sprung ins kalte Nass – der aufgrund des zugefrorenen Beckens sowieso nicht möglich gewesen wäre...
