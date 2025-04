Was den 1. TC Zwickau zu seinem zweiten Tennis-Schnuppertag bewogen hat

„Einfach vorbeikommen und ausprobieren“ lautet am Samstag das Motto auf der Anlage an der Saarstraße. Dort hat die Freiluftsaison in diesem Jahr mit einer Besonderheit begonnen.

Der 1. TC Zwickau bleibt am Ball, um den Tennissport in der Stadt präsenter zu machen. Das zweite Jahr in Folge lädt er zum Saisonstart zu einem Schnuppertag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein und rührt dafür über seine Kanäle die Werbetrommel. Zwischen 11 und 14 Uhr können sich Neugierige am Samstag, 26. April, auf der Anlage an... Der 1. TC Zwickau bleibt am Ball, um den Tennissport in der Stadt präsenter zu machen. Das zweite Jahr in Folge lädt er zum Saisonstart zu einem Schnuppertag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein und rührt dafür über seine Kanäle die Werbetrommel. Zwischen 11 und 14 Uhr können sich Neugierige am Samstag, 26. April, auf der Anlage an...