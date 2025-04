Was den Werdauer Waldlauf für einen Zwickauer Dauergast so besonders macht

Zum 46. Mal geht es am Sonntag von der Werdauer Sportschule auf die Strecken in Richtung Wald. Für Stefan Händel ist der Termin Mitte April Pflicht. Warum die Vorfreude bei ihm jedes Jahr sehr groß ist.

Am Sonntag ist es endlich wieder so weit: Der traditionsreiche Werdauer Waldlauf geht in seine 46. Runde. Die Veranstaltung, die sich über Jahrzehnte zum festen Bestandteil der sächsischen Laufszene entwickelt hat, hat auch bei Stefan Händel ihren festen Platz im Wettkampfkalender. Für den 58-Jährigen vom ESV Lok Zwickau wird es diesmal die...