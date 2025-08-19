Was der FSV Zwickau in dieser Saison mit seiner U-19-Mannschaft vorhat

Geht in der A-Junioren-Landesliga diesmal mehr als Platz 3? Das Potenzial ist da, sagt der Trainer. Er hofft auf einen besseren Start als im Vorjahr und baut überwiegend auf Jungs aus der eigenen U 17.

Mit einem klaren Auswärtssieg in Zwickau haben sich die A-Junioren-Fußballer des FSV am Sonntag nochmal eine Portion Selbstvertrauen für die anstehende Landesliga-Saison geholt. Die Mannschaft schoss in der ersten Sachsenpokalrunde durch Tore von Jonas Stephan (2), Felix Hiemisch, Julien Danz, Tylor Boost und Luis Anger einen 6:0-Erfolg beim...