Was Heim- und Gästefans vor dem Spiel zwischen dem SV Lok Glauchau-Niederlungwitz und dem VFC Plauen wissen müssen

Im Sachsenpokal rollt in der Erstrundenpartie am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Sportplatz zum Vierseithof der Fußball. Was die Tickets kosten und wo geparkt werden kann.

Schon wieder ein (kleiner) Pokalkracher in Glauchau. Nachdem sich in den vergangenen Jahren der VfB Empor über Partien gegen Dynamo Dresden, FSV Zwickau und Erzgebirge Aue freuen konnte, hat nun in der ersten Runde 2025/26 der Achtligist SV Lok Glauchau-Niederlungwitz ein großes Los gezogen. Am Sonntag empfängt der Verein den Oberligisten VFC...