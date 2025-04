Was Hohenstein-Ernstthal im ewigen Futsal-Duell mit Regensburg erwartet

Vorm Halbfinale der Play-offs um die deutsche Meisterschaft werden Erinnerungen ans Vorjahr und an spannende Duelle wach. Zwei Spieler haben die Seiten gewechselt und kicken nun für HOT 05 Futsal.

Hohenstein-Ernstthal gegen Regensburg hieß es im Futsal schon oft, allein dreimal im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Jahn Regensburg gewann 2017 in Zwickau mit 7:4 und 2023 glatt mit 4:0 in Hohenstein-Ernstthal im HOT-Sportzentrum. Im 2020er Finale in Duisburg gewannen die Westsachsen gegen ersatzgeschwächte Regensburger. Im vergangenen...