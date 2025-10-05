„Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, gehört nicht in die Landesklasse“ – Blau-Gelb Mülsen bricht beim VfB Annaberg ein

Zwickau
In Führung liegend flog bei den Fußballern der Kapitän kurz vor der Pause vom Platz. Trainer Sven Döhler hätte aber auch in Unterzahl mehr von seiner Mannschaft erwartet.
Noch kurz vor der Pause beim Auswärtsspiel gegen den VfB Annaberg sah es für die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen richtig gut aus. In der 40. Minute traf Willi Papsdorf zum 1:0 für die Westsachsen, die bis dato das Spielgeschehen dominierten. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Nach einer Notbremse von Kapitän Noah Schebitz sah...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.