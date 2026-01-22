Wasserball: Schafft es der SV Zwickau 04 zurück an die Spitze?

Beim Doppelspieltag in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle geht es für die Westsachsen um die Tabellenführung. Die Gegner haben es aber in sich.

Nachdem die Wasserballer des SV Zwickau 04 mit einem deutlichen Erfolg über die Wasserball Union Magdeburg als Tabellenführer der Wasserballliga Ost in die Weihnachts- und Silvesterpause gegangen waren, mussten sie diesen Platz inzwischen wieder abgeben. Siege des OSC Potsdam II und des ASC Brandenburg ließen die Westsachsen auf Rang drei...