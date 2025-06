Wasserball: Was der Trainer des SV Zwickau 04 dem Schiedsrichter nach dem Pokalfinale mit auf den Weg gab

Souverän zogen die Gastgeber am Wochenende ins Endspiel der Ostdeutschen Pokalwettbewerbs ein. Das wurde am Ende jedoch eine klare Angelegenheit für den Gegner aus Potsdam – inklusive kurioser Szenen.

Realistisch betrachtet sei sein Team chancenlos. Diese klare Einschätzung traf Trainer Jörg Wüstner vom SV Zwickau 04 am Sonntag schon vor dem Finale im Ostdeutschen Wasserballpokal seiner Mannschaft gegen den OSC Potsdam II. Doch trotz der am Ende eindeutigen 6:14-Niederlage zeigten die Zwickauer in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle...