Wasserball: Zwickauer Regionalligateam startet mit Pokalpartie in die Saison

Zum Auftakt in die neue Spielzeit empfängt der SV 04 am Samstag den Hamburger TB. Verzichten muss die Mannschaft dabei nur auf ihren Trainer.

Die nach Strukturveränderungen im deutschen Ligensystem künftig in der Regionalliga spielenden Wasserballer des SV Zwickau 04 sind am Samstag im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gefordert. In der ersten Runde des Deutschen Pokalwettbewerbs empfangen sie dabei in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle ab 17 Uhr den Hamburger TB 1862. Für die... Die nach Strukturveränderungen im deutschen Ligensystem künftig in der Regionalliga spielenden Wasserballer des SV Zwickau 04 sind am Samstag im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gefordert. In der ersten Runde des Deutschen Pokalwettbewerbs empfangen sie dabei in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle ab 17 Uhr den Hamburger TB 1862. Für die...