Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wasserballer des SV Zwickau 04 starten am Samstag in die Saison.
Die Wasserballer des SV Zwickau 04 starten am Samstag in die Saison. Bild: Symbolbild: Lubos Chlubny - stock.adobe.com
Die Wasserballer des SV Zwickau 04 starten am Samstag in die Saison.
Die Wasserballer des SV Zwickau 04 starten am Samstag in die Saison. Bild: Symbolbild: Lubos Chlubny - stock.adobe.com
Zwickau
Wasserball: Zwickauer Regionalligateam startet mit Pokalpartie in die Saison
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Auftakt in die neue Spielzeit empfängt der SV 04 am Samstag den Hamburger TB. Verzichten muss die Mannschaft dabei nur auf ihren Trainer.

Die nach Strukturveränderungen im deutschen Ligensystem künftig in der Regionalliga spielenden Wasserballer des SV Zwickau 04 sind am Samstag im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gefordert. In der ersten Runde des Deutschen Pokalwettbewerbs empfangen sie dabei in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle ab 17 Uhr den Hamburger TB 1862. Für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
3 min.
Brennpunkt Zeisigwald: Chemnitzer Angler nach eskalierter Kontrolle vor Gericht
Der Steinbruch im Chemnitzer Zeisigwald wird gern von Anglern genutzt. Nicht immer legal.
Weil er Kontrolleure der Fischereiaufsicht bedrohte, landete ein Chemnitzer vor Gericht. Der Tatort, ein Bruchteich im Zeisigwald, ist für die Aufseher ein Brennpunkt.
Erik Anke
05.10.2025
3 min.
Ein Zwickauer ist Europameister: Was Jannik Brenneisen am Cross-Triathlon reizt
Jannik Brenneisen vom SV Zwickau 04 sicherte sich beim Zwickau-Triathlon auf der Jedermann-Distanz Platz 1 in seiner Altersklasse und Rang 5 in der Gesamtwertung.
Die besondere Form des sportlichen Dreikampfs hat es dem Sportler vom SV Zwickau 04 angetan. Warum hinter künftigen Erfolgen für den Sieger der Sportlerwahl des Landkreises ein Fragezeichen steht.
Lukas Strechel
10.10.2025
5 min.
Stellenabbau befürchtet? So reagieren Sie richtig
Wenn Stellenabbau droht, ist der Austausch mit Kollegen wichtig – aber auch das Gespräch mit Vorgesetzten kann Klarheit bringen.
Gerüchte über Stellenabbau verunsichern viele Beschäftigte. Welche Anzeichen es gibt und wie Sie jetzt angemessen reagieren können.
Sabine Meuter, dpa
10.10.2025
6 min.
Lohnt sich Ticket-Splitting beim Bahnfahren?
Zwei Tickets für einen Zug: Auch eine durchgängige Verbindung kann man theoretisch in separate Buchungen aufteilen.
62 Euro weniger zahlen, in dem man eine Verbindung aufteilt: Das klingt attraktiv. Doch es gibt auch einen gewichtigen Nachteil.
Tom Nebe, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
13.09.2025
2 min.
Beim Zwickau Triathlon kommt es auf Rücksicht im Wasser und auf der Straße an
Fast 600 Teilnehmer vom Kind bis zum Ausdauerspezialisten vereint der Wettkampf am Sonntag rund um die Glück-Auf-Schwimmhalle. Das bringt auch für Unbeteiligte einige Einschränkungen mit sich.
Anika Zimny
Mehr Artikel