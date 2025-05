Wasserball: Zwickauern winkt beim Heimsieg eine doppelte Belohnung

Das Zweitligateam des SV 04 kämpft am Freitagabend um den Einzug ins Finalturnier des Ostdeutschen Pokalwettbewerbs. Dafür gilt es ein Handicap zu meistern.

Zur ungewohnten Zeit am Freitagabend ab 20 Uhr kämpfen die Wasserballer des SV Zwickau 04 um den Einzug ins Finalturnier um den Ostdeutschen Wasserballpokal. Mit dem Erfurter SSC ist dabei der Tabellennachbar der 2. Liga Ost in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle zu Gast. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison gewannen die...