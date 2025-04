Wasserballer des SV Zwickau 04 lassen in der 2. Liga Ost aufhorchen

Die Westsachsen haben am Samstag ihr Heimspiel gegen Magdeburg überraschend deutlich gewonnen. Das brachte der Mannschaft einen großen Sprung in der Tabelle und ein Extra-Lob des Trainers ein.

Der achte Sieg im neunten Saisonspiel war für die Wasserballer des SV Zwickau 04 am Samstag ein ganz besonderer. Denn gegen die seit Jahren zur Zweitliga-Spitze gehörende Mannschaft aus Magdeburg warfen die Gastgeber in der Glück-Auf-Schwimmhalle einen in dieser Höhe nicht zu erwartenden 20:8-Erfolg heraus. Entsprechend glücklich war Trainer...