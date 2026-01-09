MENÜ
Die aktuellen Wetterverhältnisse machen der TSG Glauchau in Sachen Glühweinlauf einen Strich durch die Rechnung.
Die aktuellen Wetterverhältnisse machen der TSG Glauchau in Sachen Glühweinlauf einen Strich durch die Rechnung. Bild: Symbolbild: Imago
Glauchau
Wegen des Winters: „Glühweinlauf“ der TSG Glauchau wird verschoben
Von Steffen Bandt
Anhören
0:00 Anhören

Zum Jahresauftakt hatte der Verein zum gemeinsamen, entspannten Lauftreff am Bismarckturm eingeladen. Nun haben die Verantwortlichen auf die aktuellen Witterungsbedingungen reagiert.

Der für Sonntag geplante „Glühweinlauf“ der TSG Glauchau findet nicht statt. Wegen der aktuellen Wetterlage, aber auch aus Sicherheitsgründen hat der Verein die Reißleine gezogen. Der Lauf wurde abgesagt und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. „Ein neuer Termin wird in Kürze mitgeteilt“, kündigte TSG-Pressesprecher...
