Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas (links) und Yannick Runst vom SV Remse im Kanu.
Thomas (links) und Yannick Runst vom SV Remse im Kanu. Bild: Markus Pfeifer
Thomas (links) und Yannick Runst vom SV Remse im Kanu.
Thomas (links) und Yannick Runst vom SV Remse im Kanu. Bild: Markus Pfeifer
Werdau
Welchen besonderen Bestwert es bei der 18. Auflage des Kanutriathlons in Waldenburg gab
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der KSV Glauchau hatte erneut zu seiner Traditionsveranstaltung eingeladen. Besonders schnell war ein Dauerbrenner. Dessen Vater hofft auf mindestens 13 weitere Ausgaben.

Die 18. Auflage des Kanutriathlons hat wieder zahlreiche Menschen zum Gondelteich nach Waldenburg gelockt. Als Duos traten die Athleten in den Kategorien Familie (Kind mit Erwachsenen), Frauen, Männer, Mix und Ü 80 (Alter der beiden Teilnehmer zusammen) an. Zu absolvieren war ein Dreikampf: Einer aus dem Duo musste eine Runde um den Gondelteich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:54 Uhr
5 min.
Jedes Tor zählt: Gegen Luxemburg muss es rappeln
Julian Nagelsmann will gewinnen gegen Luxemburg. Über die Höhe will er nicht spekulieren.
Julian Nagelsmann steckt in einem Dilemma. Ohne Achse funktionieren die Lieferketten in der WM-Quali nicht. Eine Elf einspielen ist schwierig. Gegen den Tabellenletzten zählt aber ohnehin nur eines.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
4 min.
Ironman trotz Leistenbruch: Werdauer empfindet trotz vieler Widrigkeiten am Ende eine „richtige Glückseligkeit“
Die Freude stand Thomas Hoffmann trotz später Stunde im Ziel ins Gesicht geschrieben.
Eine Operation schien für Thomas Hoffmann den Traum von der Weltmeisterschaft in Nizza zunichte zu machen. Doch vom fehlenden Training ließ sich der 40-Jährige nicht ausbremsen.
Lukas Strechel
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
28.07.2025
3 min.
1. Kanupolo-Bundesliga: Ein Wermutstropfen im Glauchauer Stausee
Auf dem Stausee herrschte am Wochenende in Glauchau reges Treiben.
Als Ausrichter konnte der KSV Glauchau beim vierten Spieltag von Deutschlands Beletage glänzen. Zwei Rückkehrer mussten jedoch Rückschläge einstecken.
Lukas Strechel
18:52 Uhr
2 min.
Nagelsmann: Kontakt mit Neuer, aber keine WM-Pläne
Julian Nagelsmann berichtet über seine Torwart-Pläne.
Trotz Kontakt zu Manuel Neuer plant Nagelsmann kein Comeback des Torwarts für die Nationalelf. Die Nummer eins bleibt Oliver Baumann – zumindest vorerst.
Mehr Artikel