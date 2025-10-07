Welchen besonderen Bestwert es bei der 18. Auflage des Kanutriathlons in Waldenburg gab

Werdau
Der KSV Glauchau hatte erneut zu seiner Traditionsveranstaltung eingeladen. Besonders schnell war ein Dauerbrenner. Dessen Vater hofft auf mindestens 13 weitere Ausgaben.
Die 18. Auflage des Kanutriathlons hat wieder zahlreiche Menschen zum Gondelteich nach Waldenburg gelockt. Als Duos traten die Athleten in den Kategorien Familie (Kind mit Erwachsenen), Frauen, Männer, Mix und Ü 80 (Alter der beiden Teilnehmer zusammen) an. Zu absolvieren war ein Dreikampf: Einer aus dem Duo musste eine Runde um den Gondelteich...
