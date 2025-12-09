Werdauer Judotalent legt beim Nikolausturnier einen souveränen Auftritt hin

Werdau
Mehr als 200 Nachwuchssportler konnte der JSV Werdau am Samstag begrüßen. Warum Jugendleiter Daniel Lenk bei drei Kämpfen ganz besonders mitfieberte.
Beim 44. Nikolausturnier des Judosportvereins Werdau gab es am Nikolaustag viele strahlende Gesichter – doch besonders eines leuchtete ganz hell: das von Mathilda Schlenzig. Die siebenjährige Werdauerin feierte bei ihrem erst zweiten Turnier einen großen Erfolg. Alle ihre drei Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 21 kg gewann sie souverän. Seit...
