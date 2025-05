Werdauer Kegler kehren mit vier Medaillen von der Landesmeisterschaft zurück

In Bautzen wurden die Titel der körperbehinderten Sportler vergeben. Für die Starter aus Westsachsen war der Wettkampf eine Zwischenstation.

Mit viermal Edelmetall sind die Keglerinnen und Kegler des SV Rot-Weiß Werdau von der Landesmeisterschaft der körperbehinderten Sportler zurückgekehrt. Beim Wettkampf in Bautzen wurde dabei in allen Klassen über 100 Wurf gespielt. Danach hatte Ines Martin mit 479 Holz in der WK 4 Damen die Nase vorn und freute sich ebenso über den Titel wie...