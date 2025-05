Werdauer Mountainbike-Cup wird zur staubigen Angelegenheit

Rund 160 Teilnehmer aus ganz Mitteldeutschland waren am Samstag im Landwehrgrund rasant unterwegs. Zum Pechvogel wurde ausgerechnet ein Lokalmatador.

Die Mühen, sie haben sich am Samstag für Ben Lindner vom Radsportteam des SV Sachsen 90 Werdau nicht gelohnt. Um beim Mitteldeutschen XCO-Bikecup in und um das Stadion im Landwehrgrund dabei zu sein, hatte er sich an seinem Jugendweihetag extra ein paar Stunden freigenommen, um sich aufs Mountainbike zu setzen. Doch im Rennen wurde dem Werdauer...