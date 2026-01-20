MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Goldmedaillen gab es für die Werdauer Radsportler beim Crosslauf.
Zwei Goldmedaillen gab es für die Werdauer Radsportler beim Crosslauf. Bild: Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Zwei Goldmedaillen gab es für die Werdauer Radsportler beim Crosslauf.
Zwei Goldmedaillen gab es für die Werdauer Radsportler beim Crosslauf. Bild: Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Werdau
Werdauer Radsportler werden beim Auftakt der Crosslaufserie gleich mehrfach belohnt
Von Mark Huster
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Medaillen standen für die Ausrichter beim Wettkampf am Wochenende zu Buche. Worüber sich die Gastgeber noch freuen konnten.

Mit Siegen für Albert Schürer (U11) und Denny Albert (Ü40) haben die Werdauer Radsportler am Wochenende zum Auftakt der Mitteldeutschen Crosslaufserie einmal mehr bewiesen, dass sie auch zu Fuß recht flott unterwegs sein können. Rang 2 für Benno Clauß in der U9 rundete das sehr gute Abschneiden der Gastgeber ab, die sich nicht nur über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:45 Uhr
2 min.
Judoka aus Werdau und Crimmitschau spielen bei Bundessichtungsturnier eine sehr gute Rolle
Die Judoka aus Werdau und Crimmitschau waren in Jena erfolgreich.
Mit gleich mehreren Podestplätzen kehrten die Talente aus Westsachsen vom Wettkampf in Jena zurück. Wer sich dabei über eine Medaille freuen konnte.
Anett Reifert
06.01.2026
1 min.
Mitteldeutsche Crosslaufserie startet im Januar im und rund um das Werdauer Stadion
Am 18. Januar geht es im Crosslauf in Werdau um die schnellsten Zeiten. Symbolbild: mpix-foto - stock.adobe.com
Unterschiedlich lange und anspruchsvolle Strecken bietet der Wettkampf am 18. Januar. Er ist die erste von gleich zwei Stationen in der Region.
Mark Huster
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:27 Uhr
5 min.
Frust statt Märchen: Lys in Melbourne gleich raus
Eva Lys erlebte bei den Australian Open eine bittere Enttäuschung.
Im vergangenen Jahr erlebte Eva Lys in Melbourne ein Tennis-Märchen. Nun enden die Australian Open für sie früh mit einer herben Enttäuschung. Eine Veteranin sorgt dagegen für Furore.
Lars Reinefeld, dpa
13:30 Uhr
4 min.
Lichtensteins letzter Schuhladen schließt
Seit der Wende handelt Gabi Schuster mit Schuhen – jetzt orientiert sie sich notgedrungen noch einmal um und gibt die Selbstständigkeit auf.
Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.
Bernd Appel
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel