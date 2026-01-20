Werdauer Radsportler werden beim Auftakt der Crosslaufserie gleich mehrfach belohnt

Drei Medaillen standen für die Ausrichter beim Wettkampf am Wochenende zu Buche. Worüber sich die Gastgeber noch freuen konnten.

Mit Siegen für Albert Schürer (U11) und Denny Albert (Ü40) haben die Werdauer Radsportler am Wochenende zum Auftakt der Mitteldeutschen Crosslaufserie einmal mehr bewiesen, dass sie auch zu Fuß recht flott unterwegs sein können. Rang 2 für Benno Clauß in der U9 rundete das sehr gute Abschneiden der Gastgeber ab, die sich nicht nur über die...