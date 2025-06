Werdauer Triathlontrio lässt sich vom Wind nicht aus dem Konzept bringen

In Ferropolis meisterten die Sportler des SV Sachsen 90 Werdau die Mitteldistanz. Wer am Ende am schnellsten war und wer die beste Platzierung holte.

Ein zufriedenes Fazit zog am Sonntag ein Trio des Triathlonteams des SV Sachsen 90 Werdau. Beim Neuseenmann in Grünhainichen ließen sich Marleen und Ronny Enke sowie Thomas Hoffmann auch von schwierigen Wetterbedingungen nicht aus dem Konzept bringen und meisterten die Mitteldistanz. Nach 1,9 km Schwimmen im 16 Grad kalten Geminer See, 90 km...