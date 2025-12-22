Westsachsenauswahl fürs Hallenmasters in Zwickau steht: Wer gegen den Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena auflaufen darf

Das Turnier ist zum dritten Mal in Folge frühzeitig ausverkauft. Das erhöht die Vorfreude bei jenen Landesklasse- und Kreisoberliga-Spielern, die am 10. Januar 2026 die Profis herausfordern werden.

Das Zwickauer Hallenmasters bleibt eine Erfolgsgeschichte: Bereits zum dritten Mal in Folge nach der Corona-Pandemie ist das traditionsreiche Hallenfußballturnier, dessen 21. Auflage am 10. Januar 2026 in der Sparkassen Arena Zwickau (Stadthalle) ansteht, frühzeitig ausverkauft. „Das ZEV Hallenmasters ist für uns ein perfekter sportlicher...