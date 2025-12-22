MENÜ
  • Westsachsenauswahl fürs Hallenmasters in Zwickau steht: Wer gegen den Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena auflaufen darf

Auch beim 21. Hallenmasters in Zwickau werden 3500 Zuschauer wieder für eine tolle Kulisse und Stimmung sorgen.
Auch beim 21. Hallenmasters in Zwickau werden 3500 Zuschauer wieder für eine tolle Kulisse und Stimmung sorgen.
Zwickau
Westsachsenauswahl fürs Hallenmasters in Zwickau steht: Wer gegen den Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena auflaufen darf
Von Monty Gräßler
Das Turnier ist zum dritten Mal in Folge frühzeitig ausverkauft. Das erhöht die Vorfreude bei jenen Landesklasse- und Kreisoberliga-Spielern, die am 10. Januar 2026 die Profis herausfordern werden.

Das Zwickauer Hallenmasters bleibt eine Erfolgsgeschichte: Bereits zum dritten Mal in Folge nach der Corona-Pandemie ist das traditionsreiche Hallenfußballturnier, dessen 21. Auflage am 10. Januar 2026 in der Sparkassen Arena Zwickau (Stadthalle) ansteht, frühzeitig ausverkauft. „Das ZEV Hallenmasters ist für uns ein perfekter sportlicher...
