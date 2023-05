Westsachsenliga: 11:0 - Lichtenstein ballert sich an die Spitze

Von nervlicher Belastung im Rennen um den Aufstieg war nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Die Fußballer von Fortschritt Lichtenstein ballerten sich am Sonntagnachmittag an die Tabellenspitze der Westsachsenliga. 11:0 hieß es am Ende gegen den ESV Lok Zwickau II, wobei in Hälfte 2 "nur" noch drei Treffer fielen. "Das lag auch...