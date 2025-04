Wie der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. Tischtennis-Bundesliga überraschte

„Mit diesen zwei Punkten war nicht zu rechnen“, sagte der Vereinschef nach dem Heimsieg gegen Jülich. Die Mannschaft überzeugte dabei am Sonntag sowohl sportlich als auch mental.

Mit einer beeindruckenden Vorstellung hat der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal beim dritten Heimspiel hintereinander den zweiten Doppelpunktgewinn in der Rückrunde eingefahren, der in der Endabrechnung der 2.Tischtennis-Bundesliga enorm wichtig sein könnte. Mit dem TTC indeland Jülich war in der Heimspieltrilogie der zweite Hochkaräter...