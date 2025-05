Wie die Stadt Meerane die Erfolge von Steffen Jahn rund um den Hockeysport würdigt

Der 61-Jährige hat beim SV Motor Erfolge gefeiert und viele Kinder sowie Jugendliche für den Sport begeistert. Seine eigene Torwartausrüstung streift er sich in der Ü-Nationalmannschaft immer noch über.

Die Überraschung ist gelungen. Eigentlich wollte Steffen Jahn am Freitag nur das machen, was er seit 55 Jahren in Meerane macht: seiner sportlichen Leidenschaft Hockey nachgehen. Und das, in dem er seine Mannschaft auf das Spiel in der Hockey-Oberliga am Sonntag gegen den Leipziger SC vorbereitete. Doch Vereinsmitglied Nicole Hoffmann entführte...