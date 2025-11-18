Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Al Balochi Hamad (rechts) ließ seinem Gegner kaum eine Chance und stellte ihn oft in der Ringecke.
Al Balochi Hamad (rechts) ließ seinem Gegner kaum eine Chance und stellte ihn oft in der Ringecke. Bild: Udo Hentschel
Al Balochi Hamad (rechts) ließ seinem Gegner kaum eine Chance und stellte ihn oft in der Ringecke.
Al Balochi Hamad (rechts) ließ seinem Gegner kaum eine Chance und stellte ihn oft in der Ringecke. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Wie ein 13-Jähriger zum besten Boxer beim Turnier um die Pokale der Stadt Zwickau wurde
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch ohne Frauen-, Männer- und Elite-Paarungen kann ein Box-Wettkampf ein sehr gutes Niveau haben. Den besten Beweis lieferte am Samstag die Traditionsveranstaltung des KSSV Zwickau.

„Irgendwann will ich um den Weltmeistertitel kämpfen“, strahlte Al Balochi Hamad bereits vor seinem Kampf. Doch bevor es „irgendwann“ mal so weit sein könnte, musste er als vierter Kämpfer des KSSV Zwickau in den Ring, als es am vergangenen Samstag im Sportforum Crossen um die Pokale der Stadt Zwickau im Boxen ging. „Das ist zwar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
13.11.2025
2 min.
Beim 31. Zwickauer Boxturnier treffen am Samstag Landesmeister aus fünf Bundesländern aufeinander
KSSV-Talent Al Baloshi Hamad (in blau) wird als Sachsenmeister am Samstag einen Sieg beim Heim-Event anstreben.
Der gastgebende KSSV wird im Sportzentrum mehr als 20 Aktive in den Ring schicken. Insgesamt stehen 30 Kämpfe auf dem Programm, das kurzfristig noch angepasst worden ist.
Udo Hentschel
26.10.2025
2 min.
Zwickauer Boxer gehen bei der Deutschen Meisterschaft der U 23 gleich dreimal leer aus
Payam Jusofie, Linus Tesch und Rezan Boral (von links) erlebten eine schwierige Deutsche Meisterschaft.
Mit kleinen Medaillenhoffnungen war ein Trio des KSSV Zwickau zu den Titelkämpfen nach Schwedt gereist. Am Ende verlief das Turnier aus Sicht des Trainers für gleich zwei Schützlinge sehr unglücklich.
Udo Hentschel
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
Mehr Artikel