Das Foto zeigt René Meier (links) und Walter Gromöller (rechts) nach ihrem Klassensieg bei der Rallye Mittelrhein.
Das Foto zeigt René Meier (links) und Walter Gromöller (rechts) nach ihrem Klassensieg bei der Rallye Mittelrhein. Bild: Thomas Gorld
Das Foto zeigt René Meier (links) und Walter Gromöller (rechts) nach ihrem Klassensieg bei der Rallye Mittelrhein.
Das Foto zeigt René Meier (links) und Walter Gromöller (rechts) nach ihrem Klassensieg bei der Rallye Mittelrhein. Bild: Thomas Gorld
Zwickau
„Wie ein altes Ehepaar“: Co-Pilot aus Wilkau-Haßlau freut sich über Titelverteidigung mit Rallye-Oldie
Von Monty Gräßler
Für René Meier hätte die Saison als Beifahrer von Walter Gromöller nicht besser laufen können. Mit fünf Siegen in Folge wiederholten beide vorzeitig den Triumph von 2024 in der Classic-Wertung.

Wenn René Meier von seinem Hobby schwärmt, hat das nur bedingt etwas mit den Titelgewinnen von 2024 und 2025 zu tun. „Wir sind im Rallyesport einfach eine Super-Community. Die Teams in der Breitensportklasse helfen sich untereinander und der Fight findet nur auf der Piste statt. Das ist das Geile und auch der Reiz daran“, sagt der...
