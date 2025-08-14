Wieso Leichtathletin Luise Sommer nach ihrer EM-Premiere die Tränen übers Gesicht liefen

Zwickau
Die 400-Meter-Läuferin aus Glauchau durfte vor wenigen Tagen zum ersten Mal im Nationaltrikot auf die Bahn. Dass sie aus Finnland eine Medaille mitbrachte, verdankt sie auch einer Regeländerung.
Total überwältigt sei sie gewesen und eine Last sei abgefallen – so beschreibt Leichtathletin Luise Sommer ihre Gefühle nach dem Staffelfinale über 4-x-400-Meter am vergangenen Sonntag bei der U20-Europameisterschaft in Finnland. Dass sie den Silberlauf des deutschen Quartetts als perfekten Saisonabschluss und Krönung sehr guter Monate...
