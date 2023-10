Wilkau-Haßlau wahrt als einzige Mannschaft weiße Weste

Die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau haben am Wochenende ihre Aufstiegsambitionen in der Landesliga untermauert. Beim bis dahin ebenfalls ungeschlagenen TSV Elektronik Gornsdorf II setzten sich die Westsachsen deutlich 12:3 durch und sind mit drei Siegen aus drei Partien souveräner Tabellenführer. Dabei haben sie in den...