„Wir haben abgeklärter gespielt“: Lichtenstein setzt sich nach turbulenter erster Hälfte in Stollberg durch

Hohenstein-Ernstthal
Der Tabellenzweite der Fußball-Landesklasse fuhr am Sonntag alle drei Punkte im Erzgebirge ein. Richtig zufrieden war der Trainer aber nur mit der Leistung in der zweiten Halbzeit.
Fortschritt Lichtenstein hat am Sonntag mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge den zweiten Platz in der Staffel West der Fußball-Sachsenklasse behauptet. „Wir haben abgeklärter gespielt als der Gegner und uns damit den Sieg auch verdient“, sagte Trainer Julius Michel nach dem 2:0-Erfolg beim FC Stollberg. Die 135 Zuschauer bekamen ein...
