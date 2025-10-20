Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wir haben abgeklärter gespielt“: Lichtenstein setzt sich nach turbulenter erster Hälfte in Stollberg durch

Der Lichtensteiner Kapitän Richard Frühauf (links) ist hier gegen den Stollberger Nicolas Förster (rechts) nur zweiter Sieger. Die Punkte gingen am Ende aber an die Gäste. Bild: Ramona Schwabe
Der Lichtensteiner Kapitän Richard Frühauf (links) ist hier gegen den Stollberger Nicolas Förster (rechts) nur zweiter Sieger. Die Punkte gingen am Ende aber an die Gäste. Bild: Ramona Schwabe
Der Lichtensteiner Kapitän Richard Frühauf (links) ist hier gegen den Stollberger Nicolas Förster (rechts) nur zweiter Sieger. Die Punkte gingen am Ende aber an die Gäste.
Der Lichtensteiner Kapitän Richard Frühauf (links) ist hier gegen den Stollberger Nicolas Förster (rechts) nur zweiter Sieger. Die Punkte gingen am Ende aber an die Gäste. Bild: Ramona Schwabe
Hohenstein-Ernstthal
„Wir haben abgeklärter gespielt“: Lichtenstein setzt sich nach turbulenter erster Hälfte in Stollberg durch
Von Monty Gräßler
Der Tabellenzweite der Fußball-Landesklasse fuhr am Sonntag alle drei Punkte im Erzgebirge ein. Richtig zufrieden war der Trainer aber nur mit der Leistung in der zweiten Halbzeit.

Fortschritt Lichtenstein hat am Sonntag mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge den zweiten Platz in der Staffel West der Fußball-Sachsenklasse behauptet. „Wir haben abgeklärter gespielt als der Gegner und uns damit den Sieg auch verdient“, sagte Trainer Julius Michel nach dem 2:0-Erfolg beim FC Stollberg. Die 135 Zuschauer bekamen ein...
