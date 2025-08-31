Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Hohenstein-Ernstthal
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.

Für Futsal-Bundesligist HOT 05 Futsal lief es am Samstag im letzten Testspiel vorm Saisonstart gegen den Punktspielkontrahenten Liria Berlin vor allem in der ersten Hälfte wie am Schnürchen. Dmytro Sorokin (3., 10.) und Ermin Kojic (4.) schossen die Gastgeber in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Neuzugang Gian Carlo Sammut auf 4:0...
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
19.08.2025
1 min.
Futsal-Bundesliga: Bei HOT 05 Futsal ändert sich nicht nur der Testspieltermin
Der neue Trainer Dominik Naujoks (Mitte) setzt bei HOT 05 Futsal offenbar auf eine etwas offensivere Ausrichtung.
Bereits am Donnerstag statt am Samstag trifft das Team aus Hohenstein-Ernstthal auf eine Mannschaft aus Tschechien.
Markus Pfeifer
25.08.2025
1 min.
Futsal: HOT 05 dreht Rückstand im Testspiel noch in einen Sieg
Die Eintrittspreise für die Heimspiele von HOT 05 Futsal bleiben gleich.
Der Bundesligist aus Hohenstein-Ernstthal kommt in der Saisonvorbereitung immer besser in Fahrt. Eines bleibt beim Verein hingegen gleich.
Markus Pfeifer
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel