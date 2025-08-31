„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf

Hohenstein-Ernstthal
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Für Futsal-Bundesligist HOT 05 Futsal lief es am Samstag im letzten Testspiel vorm Saisonstart gegen den Punktspielkontrahenten Liria Berlin vor allem in der ersten Hälfte wie am Schnürchen. Dmytro Sorokin (3., 10.) und Ermin Kojic (4.) schossen die Gastgeber in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Neuzugang Gian Carlo Sammut auf 4:0...
