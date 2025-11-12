WM statt Urlaub: Wieso die Zwickauer Handballerin Charlotte Kähr ihren Karrierehöhepunkt mit Fragezeichen angeht

Die Rückraumspielerin von Bundesligist BSV Sachsen ist ab kommender Woche im Schweizer Nationaltrikot gefordert. Zuvor geht es ausgerechnet bei ihrem Ex-Verein um einen wichtigen Schritt für ihr Team.

Familie und Freunde sehen, im Urlaub ausspannen, den Handball links liegen lassen – was für ihre Teamkolleginnen des BSV Sachsen Zwickau bald für anderthalb Wochen auf dem Programm steht, davon kann Charlotte Kähr nur träumen. Auf die freien Tage Ende November verzichtet die Rückraumspielerin trotzdem liebend gern, das merkt man ihr im... Familie und Freunde sehen, im Urlaub ausspannen, den Handball links liegen lassen – was für ihre Teamkolleginnen des BSV Sachsen Zwickau bald für anderthalb Wochen auf dem Programm steht, davon kann Charlotte Kähr nur träumen. Auf die freien Tage Ende November verzichtet die Rückraumspielerin trotzdem liebend gern, das merkt man ihr im...